Murió Gady Pampillón, guitarrista de La Torre y Alakrán

Brilla mu00e1s fuerte este cielo a partir de esta noche... Gady estu00e1 en sus estrellas a partir de la noche del 30 de Junio a las 22hs, acompau00f1ado por su familia y seres queridos, serenamente, como en un sueu00f1o profundo, despegu00f3 su alma escuchando Riviera Paradise de Steve Ray Vaughan... Gracias a todos por su cariu00f1o, sus mensajes, el apoyo y compau00f1u00eda en u00e9ste momento. SIEMPRE CON VOS GADY! TE AMAMOS, QUE SEA ROCK!!ud83cudfb8ud83cudfb6u2764ufe0f