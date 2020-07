Así promociona en televisión su nuevo perfil político Cinthia Fernández

Cinthia Fernández es conocida en el mundo del espectáculo por su trabajo como modelo, bailarina, vedette, actriz y panelista de televisión. Ahora, la mediática confirmó que recibió una propuesta para iniciar su carrera en la política como candidata a diputada para las elecciones legislativas del 2021. Por estas horas analiza seriamente la posibilidad, mantienen conversaciones firmes y tienen previsto reunirse después del fin de la cuarentena para empezar a trabajar en la próxima candidatura.

"Me mandaron un mensaje a la mañana y pensé que era una joda. Es para el mismo partido de Amalia (Granata). Le dije que se explaye un poco más, le pedí que me mandé la propuesta. Siento que no estoy preparada y que tendría que prepararme, eso no sería un problema", dijo durante un móvil con "Los ángeles de la mañana".

"Amalia empezó con una opinión más real de lo que nos pasa a la gente en la casa, que es lo que falta hoy en la política, todo es muy protocolar. (Los políticos) tienen que ser más correctos y quizás no es lo que la gente quiere escuchar. Amalia rompe con eso. Me parece que hay un montón de cuestiones en las que hago agua, que son cuestiones netamente políticas para las cuales no estudié, pero sé que me puedo preparar. No sé de qué es el proyecto, pero del hilo dental a la política es un montón", agregó.

Por su parte, Ángel de Brito le puso nombre a la persona que convocó a Fernández: "Fue Yamil Salerno, quien trabaja en CABA y en Provincia de Buenos Aires, del partido es Proyecto Joven". Además, agregó que dicho partido fue el que tuvo la idea de convocar a Granata en su momento.

Cinthia relató que esta idea surgió cuando de los miembros del partido político leyeron un polémico mensaje que había escrito en Twitter para quejarse sobre el violento motín que tuvo lugar en el penal de Villa Devoto a fines de abril.

Increíble una mamá de una compañerita de mi hija esta adentro! Ojalá estos delincuentes sucios la terminen. Por mi paredón y balas y d pso vacíamos las cárceles d estos hijos de puta de los presos, que mantenemos nosotros y siguen sin salir de la delincuencia — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) April 24, 2020

Durante la charla, le preguntaron qué pensaba del aborto y si coincidía con la postura de Granata, quien forma parte del partido político "Somos Vida". Al respecto, Cinthia respondió: "No comparto (con Amalia), pero tengo mis justificativos. De ciertos temas es muy sensible hablar. Hay que ponerse de un lado o del otro, pero también sé que los extremos no son buenos. Los extremos de los pañuelos no son buenos".

Luego, la bailarina criticó al colectivo de Actrices Argentinas: "Ellas fueron muy selectivas, son las primeras en salir a bardear, en tener más violencia que nadie. En las redes sociales, cuando critican a las mujeres, a mí me ha pasado un montón de veces, las mujeres son las peores. No sé si los extremos son buenos, pero cada argumento es válido".

Recordemos que cuando se conoció la noticia, Amalia Granata rápidamente se expresó en las redes sociales: “Desmiento categóricamente cualquier ofrecimiento de mi parte y del espacio político Somos Vida a Cinthia Fernández, a quien respeto, pero de ninguna manera estamos en tratativas políticas y electorales. Mi prioridad es mi labor legislativa y no las elecciones del 2021".