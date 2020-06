Emotivo: el video que grabó Pau Donés con su hija antes de morir

Jarabe de Palo lanzó su último clip en mayo mpasado. Se trató del video de la canción "Eso que tú me das", una especie de himno de agradecimiento cuya letra adquiere un significado muy especial, dado que el vocalista de la banda, Paú Dones (quien falleció hoy), ya se encontraba muy enfermo al momento de grabarla.

Además de su conmovedora letra, el videoclip tiene la particularidad de contar con la presencia de Sara, la hija de Pau, a quien la vemos bailando en varias oportunidades.

"'Eso que tú me das' es la manera que tengo de agradeceros la generosidad que habéis demostrado conmigo, y que siempre ha sido mucha más que la que realmente me he merecido… Nos gusta mucho pedir y recibir, mucho más que dar, y rara es la vez que damos sin esperar nada a cambio. Lo que me ha pasado últimamente es justo lo contrario, he recibido mucho sin pedir ni esperar nada. Cosas buenas, muy buenas: cariño, afecto, respeto, amor, de gente a la que conocía y de gente a la que no", dijo Pau en un comunicado oficial de la banda durante la promoción del lanzamiento.