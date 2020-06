El ex marido de Miss Bolivia se autodenunció en la Justicia: pide que declare la cantante

Emmanuel Taub, sociólogo, investigador del CONICET, experto en cultura judía y ex pareja de Miss Bolivia, presentó un escrito ante el Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad luego de que la cantante hablara en sus redes sociales de situaciones de violencia de genero tras su separación. En el documento de 11 páginas, el académico niega haber cometido cualquier hecho de violencia y pide que se cite a declarar a su ex.

"La idea no es denunciarla a ella puntualmente, para nada. La intención es que tome intervención la Justicia para que el tema pueda correr por los andariveles correspondientes. El perjuicio para Taub fue tanto personal como profesional, ya que se le suspendieron distintas actividades y charlas", comentó a Infobae Jorge Monastersky, abogado de Taub.

Recordemos que María Paz Ferreyra, más conocida como Miss Bolivia, utilizó sus redes sociales para visibilizar lo que ella misma relató cómo violencia de género sufrida. Todo comenzó a hacerse público el viernes pasado cuando posteó un mensaje en su cuenta de Instagram: "A los familiares y cómplices de mi abusador: ¿podrían dejar de mirar mis stories? Es de mal gusto e igual pronto se van a enterar de todo en la tele. Bajen la ansiedad, ustedes saben quiénes son. Besis y salud. De esta lado somos bocha".

A raíz de esto, Taub se autodenunció como estrategia para resolver la situación que lo implica. En el documento, al que accedió de forma exclusiva Infobae, el académico relata diversos episodios ocurridos durante la cuarentena: "Con mi cónyuge María Paz Ferreyra (Miss Bolivia) nos encontramos separados de hecho hoy en proceso de divorcio. No nos vemos personalmente desde el 16 de mayo del corriente. Este proceso de separación comenzó en febrero de este año en el que me fui de mi casa en dos diferentes oportunidades. Regresé para comenzar la cuarentena. Desde ese momento la convivencia se fue tornando cada vez más difícil ante los planteos de Paz Ferreyra de no soportar que mi hora de trabajo sea la nocturna, momento en el que encuentro la tranquilidad y libertad para pensar y escribir".

En otro extracto del escrito, Taub habla sobre las fotos de las lesiones y solicita que llamen a declarar a su ex: "En cuanto a las raspaduras del brazo que publica en alguna de las fotos recuerdo que tales imágenes nada tienen que ver con hechos de violencia de género sino con un posteo que había hecho en Instagram relatando que había que cuidarse con el piso mojado (esas fotos son algunas de las que posteó en la supuesta denuncia de violencia de género). Es por ello que solicito cite a la Sra. Paz a efectos de que deponga bajo juramento las fechas y motivos de las publicaciones realizadas con carácter urgente".

El último encuentro que tuvo la pareja, se dio ese 16 de mayo en un mono ambiente que Taub alquiló. Según cuenta en el documento tuvieron una charla tranquila en la que acordaron los pasos a seguir en el divorcio.