¿Qué pasó? Lizy Tagliani se lesionó en vivo

Lizy Tagliani es sin dudas una de las figuras argentinas más queridas del momento. El cariño de su público se multiplica día a día gracias a su carisma, su humor y sus desopilantes ocurrencias.

"El Precio Justo", programa que conduce todas las mañanas por la pantalla de Telefe, recientemente fue criticado por no estar respetando el distanciamiento obligatorio dispuesto por el Gobierno. A pesar de eso, desde el canal desmintieron esta situación y aseguraron que los cumplen con todas las medidas.

Su divertido segmento "Just Dance en Casa" no deja de dar de qué hablar. Hace poco la conductora se peleó con Lola Latorre porque ella denunció que el ganador estaba arreglado. En aquella oportunidad la conductora entre risas le respondió: "Si vas a traer problemas no te convocamos al próximo certamen".

[#ElPrecioJusto] ¡Ya comenzó el challenge de "Just Dance"! uD83DuDCA5uD83DuDE31 ¿Quién quedará eliminado de la academia esta vez? uD83DuDD7AuD83DuDC83 pic.twitter.com/nh1EfB3Sdq — telefe (@telefe) June 8, 2020

En el programa de hoy El Dipy se enfureció con Lizy por ser el primer eliminado y él aseguró "es un choreo esto". La conductora lo tomó a modo de broma y lo despidió del "certamen". Momentos después sufrió un inesperado accidente: se dobló el tobillo y cayó al suelo. A pesar del incidente, la conductora se levantó airosa y continuó el programa.

En redes sus fans estallaron en risas:

@lizytagliani con su lesión y todo siguió bailando en el #justDanceEnCasa Y como toda una campeona GANOOOO. Geniaaaaa jajajajajajajajajaj — The_goddess_of_perverion_ uD83DuDCA3 (@TPerverion) June 8, 2020

@lizytagliani jajajajaja me muero!!! Qué actriz tiene la escena nacional!te re creo la luxación de tobillo!!! Jajajajaja — li-minina (@lilianamana) June 8, 2020