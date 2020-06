Estos son los invitados de Andy Kusnetzoff y Juana Viale para este fin de semana

View this post on Instagram

Buen Martes para todos!!! Que esta cuareterna no nos desanime! Mateando se amanece, se espera y se disfruta! Debo confesar que amo el silencio de la mau00f1ana (silencio que esta plagado de pajaritos, perros que ladran, gatos que mau00fallan y el mas peque que es un sin fin de u201c ma, mira, mami, donde puedo... ma te amo, ma hoy voy a..) etccc!) pero es hermoso para mi! Cuenten que es lo que mas les gusta de la mau00f1ana.... besos!! #freesoul #freewoman #livesimply