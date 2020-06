¡Un delirio! Miguel Bosé piensa que el coronavirus es "una mentira de..."

View this post on Instagram

#Mamiud83dudc99 #repost @mariotestino u30fbu30fbu30fb So sad to learn about the loss of Lucia Bosu00e9. She was an iconic Italian actress and will be sorely missed. She inspired many with her beautiful films, and led a family of such talented people. I took this picture of her with her son Miguel Bosu00e9, in Mexico last year. Rest in peace. - Es muy triste enterarme del fallecimiento de Lucia Bosu00e9. Era una actriz italiana icu00f3nica y la echaremos mucho de menos. Ella fue una gran inspiraciu00f3n con sus hermosas pelu00edculas y lideru00f3 a una familia de talento increu00edble. Le tomu00e9 esta foto con su hijo Miguel en Mu00e9xico el au00f1o pasado. Descansa en paz, Lucu00eda. - #LuciaBosu00e9 #MiguelBosu00e9 #MarioTestino