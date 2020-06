Tras un falso rumor, revelan la verdad sobre la renuncia de Flor Peña

El miércoles se conoció la noticia de que Florencia Peña no participará como jurado del Bailando 2020. En un principio, la versión que cobró fuerza tenía que ver con cuestiones personales relacionadas con la muerte de su padre.

Pero luego en Confrontados afirmaron que la actriz estará al frente de un nuevo programa matutino en Telefe.

Para despejar dudas, el portal PrimiciasYa.com se contactó con la jefa de prensa del canal de las pelotas, Sol Tomaselli, y desmintió rotundamente que Peña desembarque en esa emisora.

"La verdad es que no sabemos de dónde sale esa información. No tenemos nada con Flor, ningún contacto y ningún proyecto. Creo que ella fue clara con lo que dijo. Lizy sigue en las mañanas, y no hay nada para informar", aseguró Tomaselli.

Por otro lado, este viernes en Intrusos ratificaron que Florencia tomaría el resto del año de descanso para afrontar la gran cantidad de funciones teatrales que tendrá en 2021 con la presentación de Casados con hijos en el Gran Rex.