Fuerte apoyo de Tauro a Ventura ¿Se unen para destruir a Rial?

Marcela Tauro habló en un móvil con LAM sobre su polémica situación en Intrusos y el apoyo que recibió por parte de su ex compañero, Luis Ventura.

“No lo entendí mucho. Me parece bárbaro, él es palabra autorizada porque estuvo muchos años. No me molesta, estoy en una etapa en la que no me molesta nada. La verdad es que no me sentí aludida, no tengo trato con Luis, pero en algún momento alguien le habrá comentado lo que pasó. Fui amiga de él y ha sido un buen compañero”, declaró la periodista, dejando en claro que tras la polémica salida de Ventura de Intrusos no tuvo vínculo con él, pero al referirse a su ex compañero de manera elogiosa, de alguna manera terminó hincando más el diente en su conflicto con Jorge Rial. Recordemos que Ventura ha recuperado mayor visibilidad en el canal América con sus intervenciones en programas como Fantino a la tarde e Intratables. En este sentido, algunas versiones especulan con un posible acuerdo entre los panelistas para ir con todo contra el conductor de Intrusos.

De todas formas, Tauro dejó en claro una diferencia:“Mi salida de no tiene nada que ver con la de él, son situaciones distintas. No sé qué decir, no me está pasando. Ahora estoy en rotación con el programa que estaba, tengo que juntarme para ver cómo sigo. No estoy desafectada”.

Con respecto a su futuro en el clásico programa de chimentos, Tauro dejó una frase incierta: "Estoy más cerca de tener una charla, y no puedo decir nada porque no la tuve”.