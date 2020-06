Filtran cuánto ganará Thelma Fardin en la Municipalidad de Ushuaia

View this post on Instagram

Nos sumamos a esta hermosa iniciativa; Con la compra de @barbijoverde todo lo recaudado serau0301 para @lagargantapoderosa que hace un laburo impresionante diu0301a a diu0301a, mucho antes de este caos y mucho mau0301s fuerte durante, para llegar a les mau0301s vulnerables. #elpanu0303ueloenlacara #quesealey @actrices.argentinas