Solar Opposites: el creador de Rick and Morty mezlca familia y ultraviolencia

El creador de Rick and Morty, Justin Roiland, estrenó el mes pasado en Hulu una nueva serie de animación, ideal para los fanáticos del ya clásico de culto que no tienen nada para ver luego de la finalización de su cuarta temporada.

Solar Opposites no se aleja mucho de la temática de Rick and Morty. Es ciencia ficción pura y dura, con un ojo siempre puesto en la relación de la "familia" protagonista. Familia va entrecomillado porque si bien viven todos en la misma casa, no son realmente parientes.

Para explicar esto, nada mejor que comentar cómo es la secuencia de apertura: un asteroide destruyó el planeta Schlorp, pero un centenar de adultos consiguieron escapar para buscar nuevos rumbos. Cada par de adultos estaba acompañado de dos replicantes y un pupa -un extraño bicho cuya función se va develando con el paso de los capítulos-.

Al grupo formado por Korvo, Terry, Yumyulack y Jesse le tocó en suerte caer al planeta Tierra, y deben intentar adaptarse mientras trabajan en el arreglo de su nave. El rol de padres le corresponde a Korvo y Terry, mientras que los replicantes son niños que van a la escuela y tienen aventuras propias. Como suele ocurrir en este tipo de shows, todo suena mucho más complicado de lo que es. En esencia, Solar Opposites es una sitcom de familia pero con todos los agregados de la ciencia ficción.

Como es fácil imaginar, todo le resultará muy conocido a los fanáticos de Rick and Morty, pero eso no significa que la nueva serie sea sólo para ellos. El tono en general es mucho más abarcativo que la producción de Roiland y Dan Harmon, y se nota que buscaron más liviandad frente a los densos contenidos metafísicos o existencialistas que se mezclan en la serie de Cartoon Network. Solar Opposites tiene el mismo sentido del humor, pero lo usa con finalidades diferentes.

"La pared" es un mundo aparte en la serie.

Esta producción propia le dio la oportunidad a Roiland de darle rienda suelta a su amor por la violencia animada. Es raro que pase un capítulo sin sangrientas escenas de mutilaciones, peleas o grotescos accidentes, que terminan siendo gracioso debido a su propia naturaleza exagerada. También se nota que no se contuvo a la hora de dibujar las monstruosidades a las que tiene acostumbrados a los fans de Rick and Morty.

Quizás lo más creativo de toda la serie sea "la pared", un habitáculo en el que viven cientos de personas a las que Yumyulack encogió luego de que lo hicieran enojar. "La pared" funciona como espacio para contar historias dentro de la historia personal, y es usada además para ingresar en el terreno de la distopía o de un mundo postapocalíptico. En general son pequeños segmentos, pero la historia tiene un final aparte cerca del capítulo de cierre de la temporada.

En general a recepción fue muy buena, pero la difusión -por tratarse de un servicio de streaming poco utilizado fuera de Estados Unidos- fue poca. Solar Opposites es ideal para los fanáticos de la animación para adultos y de la ciencia ficción, pero puede funcionar también para quienes quieren ingresar en ese mundo.