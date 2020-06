¡Sorpresa!: Largó HBO Max y un show retro es más popular que Game of Thrones

HBO puso toda la carne en el asador para el lanzamiento de su servicio de streaming, HBO Max, en Estados Unidos. Una de sus grandes apuestas era conseguir al público que nunca había visto -o que quería volver a ver- su superproducción de fantasía, Game of Thrones.

Pero algunos días después quedó demostrado que si bien GoT sigue siendo una de las preferidas del público, todavía le falta para ser considerada un clásico de todos los tiempos. Este no es el caso de la nueva serie de Looney Tunes, que a los cuatro días de estrenado el servicio, se transformó en lo más elegido por el público.

El portal de entretenimiento Screen Rant destacó que a pesar de que en la plataforma hay algunas series que hicieron historia, como The Wire, Game of Thrones o Sex and the City, el recordado show infantil se impuso como lo más elegido, sin dudas porque los pequeños tienen generalmente el control de lo que se ve en las casas durante la mayoría del día.

El relanzamiento de los clásicos destronó a todos sus competidores, y según las mediciones de la firma de análisis Parrot Analytics, también se transformó en la serie con el segundo mejor debut en un servicio de streaming, después de The Mandalorian, la producción insignia de Disney+.

Según habían destacado desde los estudios de animación de Warner Bros., esta nueva serie se remonta a las raíces del programa de animación clásico, y esa misma magia seguramente ayudó a hacerla irresistible para toda una nueva generación de fanáticos.