Mirá quién sería la reemplazante de Flor Peña tras su baja del Bailando

Este miércoles se conoció la noticia de que Florencia Peña no será parte del jurado del Bailando 2020. Después del fallecimiento de su papá, la actriz se tuvo que hacer cargo del cuidado de su mamá y prefería no trabajar por un año. Sin embargo, luego surgió otra versión que indica que Flor conducirá un nuevo programa matutino en Telefe.

Rápidamente, este mismo miércoles, en el programa Hay que ver anunciaron los nombres de las tres posibles candidatas a ocupar la silla que deja libre Peña.

La primera opción es Moria Casán, quien fue participante y jurado del certamen en varias oportunidades. Tras haberse despedido de Incorrectas, la diva estaría dispuesta a volver a puntuar a los participantes.

La segunda chance podría ir por el lado del debut de Flor Vigna como jurado, la bicampeona del certamen por sus participaciones en 2016 y 2017 podría pasar entonces de la pista a la mesa examinadora.

La tercera posibilidad llegaría con Jimena Barón, subcampeona del año 2018. Obviamente, la actriz es una usina de polémicas y lo demuestra a diario a través de sus redes sociales, así que tiene todas las cualidades como para ser convocada. A raíz de la crisis sanitaria que azota al país y al mudo, Jimena no podrá hacer shows en vivo durante gran parte de esta temporada, por lo tanto es la aspirante más firme para ocupar la silla de Flor Peña.