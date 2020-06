Flequillo Gate: Bullrich le volvió a contestar a Lozano

Hace unos días, la conductora Verónica Lozano ironizó sobre el flequillo de la ex ministra de seguridad, y se encontró con una picante respuesta en Twitter. "Mirá, atrás de este flequillo de cuarentena está la defensa de miles de trabajadores argentinos que hoy tienen las persianas de sus peluquerías cerradas. ¿Cortá por Lozano es una peluquería? Cuando se levante la cuarentena paso...", disparó Patricia Bullrich.

Este martes, consultado por el programa Intratables, la referente de Juntos por el Cambio, delizó: "Lamentablemente no me puedo ir a arreglar el flequillo a una peluquería, me compré un peine en una farmacia. Un peine navaja, que parecía del siglo pasado, y me corté el pelo con eso. Se ve que me quedó medio nutrido el flequillo", explicó Bullrich y, orgullosa de su respuesta a Lozano, agregó: "Ella me cargó, y me salió una buena, porque le pregunté si Cortá por Lozano es una peluquería".

Cuando le consultaron se luego se comunicaron a solas con la conductora, Bullirch respondió: "No hablamos después, la verdad es que no la conozco. Pero como salió a divertirse conmigo, pensé que era bueno un poco de humor en este momento".