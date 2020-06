Casi pierde la vida: el mal momento de Gloria Trevi

Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, conocida artísticamente como Gloria Trevi, estaba en su casa junto a una amiga cuando intentaba grabar un simpático video.

La intérprete de “Todos me miran” llevaba puesto un bonito vestido amarillo, el cual no se percató que podía jugarle una mala pasada. Gloria Trevi se tiró a su piscina con total normalidad, pero cuanto intentó salir el vestido le impidió respirar, ya que lo tenía enredado en la cabeza.

Lejos de hacer un drama de lo ocurrido, la actriz mexicana subió un divertido video a sus redes sociales contando lo ocurrido. "¡Casi me ahogo! Por hacer una trevilandeada", publicó en su Instagram y relató la historia.

"Salí con mucha dificultad y cuando logro sacar la cabeza siento que me agarran el pescuezo. Tenía el vestido como un paracaídas, no podía nadar. No podía avanzar, no sé. Total, me salvaron. Aparte de ahogada, fui ahorcada, empujada y maltratada", expresó la cantante en el video.

Por suerte, lo que podría haber sido un momento para el olvido tuvo un final feliz. Gloria Trevi aparece con su amiga Vanessa riéndose y divirtiéndose con la situación. Y conociendo a sus más de 4 millones de seguidores en las redes sociales, les advirtió: "Les comparto esta triste historia para que se rían un rato, pero ¡no lo intenten en casa!".