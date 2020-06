The Rolling Stones vs Trump: ¿se viene juicio?

Los Rolling Stones amenazaron con demandar al presidente Trump por utilizar su música durante actos de campaña con vistas a las elecciones del 3 de noviembre donde busca la reelección.

Todo estalló cuando durante un acto de campaña en Tulsa, Oklahoma, el 20 de junio, en plenas protestas contra el racismo, se utilizó la canción “You Can’t always get what you want”, uno de los clásicos de la banda, si bien los abogados de los músicos ya habían advertido al presidente, durante la campaña de 2016, que dejara de utilizar la obra.





En esta oportunidad, los abogados se han contactado con la agencia que trata los derechos musicales, BMI, para bloquear la explotación no autorizada de la música de la banda e informó al equipo de campaña que los Stones están dispuestos a ir a tribunales si los ignoran.

Esta decisión contrasta con la tomada en 2012, cuando la banda tocó frente al presidente Obama y comentó sentirse honrada.

BMI warns Donald Trump Campaign to stop playing Rolling Stones songs: https://t.co/DWZ26dCglg — The Rolling Stones (@RollingStones) June 27, 2020

Los problemas entre Trump y distintos músicos no son nuevos. Ha entrado entre conflicto con artistas como Tom Petty y Neil Young por utilizar su música. De hecho, la familia de Petty pidió oficialmente no usar las canciones del compositor que falleció en 2017: "Tom nunca habría quería que una de sus canciones se usara para una campaña de odio".

Por su parte, allegados a Trump comentan que el mandatario, que este fin de semana se quedó en la Casa Blanca, se encuentra decepcionado por el resultado de las encuestas previas a las elecciones que lo muestran como perdedor contra Joe Biden, a quién, según personas cercanas al presidente comentan que describe como “una persona de bajo coeficiente intelectual”.