Britney Spears revela sus secretos para tener "glúteos de acero"

View this post on Instagram

believe it or not really do help with getting a tight buttocks ud83dude09ud83cudf51ud83cudf51ud83cudf51. I didnu2019t have time to show the full routine in the video u2026. but trust me it will kick your ass ud83eudd75ud83dudcaaud83cudffb!!!!! I hope you all are taking care of yourselves and staying healthy u2026. itu2019s also really important to learn to meditate and stretch for clarity. Stay safe my friends and God Bless you all ud83dude09ud83dude09ud83dude09u2b50ufe0fu2b50ufe0fu2b50ufe0fu2b50ufe0fud83dudc8bud83dudc8bud83dudc8bud83cudf39ud83cudf39ud83cudf39ud83cudf39!!!!! PS I shot this on Fatheru2019s Day five days ago u2026. June 21st to be exact !!!!!u2063 u2063 --u2063 u2063 Side to side stretches - 100x u2063u2063 Up and down legs raises - 50xu2063u2063 In and out - 50xu2063u2063 Circles - 50xu2063u2063 Repeat L shape all 3 u2063u2063 Repeat w/ other legu2063u2063 Hands and knees leg raises - 50xu2063u2063 Side leg raises - 50xu2063u2063 Repeat w/ other legu2063u2063 Squats - 150xu2063u2063 Jumping Jacks - 150xu2063u2063 Postureu2063u2063 Knee backbend - 50xu2063u2063 Downward dog - 50xu2063u2063 Push ups - 50xu2063u2063 Stretchu2063u2063 Short workout but it kicks your buttocks ud83dude4aud83dude4aud83dude1cud83dude1cud83eudd37u200du2640ufe0f