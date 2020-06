¡Sorpresa! El resultado del segundo hisopado de Lizy Tagliani

View this post on Instagram

Gracias a todos por acompau00f1arme a mis vecinos y amigos por cuidarme y mimarme a todos los que se preocuparon por mi... mi segundo hisopado dio negativo y por el nuevo protocolo ya estoy oficialmente curada no hacen falta dos. La semana que viene me sacare sangre para ver si cree anticierpos y si puedo donar plasma. Gracias de corazon