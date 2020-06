"No pega una Telefe": destrozaron a Barili y Pérez por el test de coronavirus en vivo

Marina Calabró arremetió desde el programa Confrontados contra Cristina Pérez y Rodolfo Barili, tras mostrar en vivo los resultados de sus test PCR de coronavirus Covid-19, luego de la ola de contagios que se desató en Telefe.

"¿Por qué lo hicieron si no habían contactos estrechos que hubieran dado positivo? ¿Por qué tan rápido el resultado? ¿Por qué especular con comunicarlo en televisión cuando era obvio, y es clarísimo que lo tenían desde antes porque sino, no se hubiera expuesto a semejante tensión? ¿Qué hubiera pasado si alguno hubiera dado positivo? Es un escándalo total", señaló Calabró. "No pega una Telefe", agregó picante Tartu.

"Me parece que el límite es que si un canal no preserva su horario central de noticias, ¿qué preserva? Si no nos importa la credibilidad de aquellos que nos cuentan lo que pasa en el día a día de la Argentina en el contexto de una pandemia, ¿qué es lo que nos importa? ¿No hay límite?", redobló Calabró.

"Lo del miércoles, a mi criterio, no tiene ningún fin didáctico, ninguna intención de crear conciencia, ni un fin de utilidad pública. Es show. Podemos discutir si no importa la pandemia y el padecimiento de la gente con tal de hacer una décima más, pero no digamos que eso fue constructivo", continuó.

Y concluyó fulminante: "No meo agua bendita, eh. No tengo ningún tipo de superioridad moral. Me interesa debatirlo. Les creo la angustia, uno se preocupa por uno pero también para no contagiar a los demás. Ahora, yo lo que no puedo creer es que se hayan enterado en vivo. Y vuelvo a la pregunta, si daba positivo ¿qué? Iba a decir los HDP pero... Después los que hacemos las cosas mal somos los chimenteros. La gente de los noticieros es impecable, impoluta, incapaz de especular con su salud , chicos por favor. Esto no es televisión verdad. No nos mientan más".