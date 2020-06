Tras la ola de contagios en su programa, Lizy lanzó un tuit fulminante

Tras la filtración de la foto del festejo por los 400 programas de El Precio Justo que se llevó a cabo con más de 30 personas en el estudio, en plena cuarentena, desde las redes sociales y algunos medios, las acusaciones recayeron fuertemente sobre Lizy Tagliani.

"¡Uno arriba del otro! ¿Cómo no se van a contagiar? ¡Es un cumpleaños de 15 eso!", lanzó furioso Augusto "Tartu" Tartúfoli en Confrontados. Inmediatamente, Lizardo Ponce, uno de los invitados al ciclo de Lizy que dio negativo al test de coronavirus, dijo: "Esa foto no es reflejo de los programas a los que yo fui. No hay toda esa cantidad de gente en el piso, hay muy poca gente en el piso. Uno tiene las precauciones pero puede pasar. Hubo fallas", indicó el panelista.

Segundos después, Marina Calabró contó que la foto a la que se hace mención y que generó controversia en las redes tras su divulgación, es del 11 de junio.

Harta de los cuestionamientos, Tagliani replicó el mensaje de uno de los tantos seguidores que la apoyan y contestó: "Yo estoy tranquila. Aunque me empujen del piso 30 caigo protegida en mi conciencia. Hay quienes se tropiezan con el cordón y se hacen acá...".