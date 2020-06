¡Fea la actitud! Importante conductor mandó al frente a Wanda Nara: "Me clavó el visto"

Durante la última edición de "Nosotros a la Mañana" estuvieron debatiendo sobre los conflictos familiares de la familia Nara. En ese momento, Tomás Dente comentó: "Ella es lo más", en relación al gesto que tuvo con Andrés en el día del padre. Entonces, el Pollo Álvarez preguntó: "¿Es simpática ¿Cuándo viene? Sino la ponemos en la lista de gente que no nos da móviles".

Cuando sus compañeros le pidieron que se contacte con Wanda Nara para coordinar una entrevista, el conductor sorprendió al contar que ya lo había hecho.

"Una vez le escribí por Instagram a Wanda. A veces en pos de ayudar en la producción, uno escribe. Creo que ni me leyó... Es como Messi, pero a él le escribo 'te amo' y el chabón nada. Me gustaría que un día me responda", relató con humor.

Acto seguido, agarró el celular y dijo: "Le escribí el 24 de marzo cuando empezó la pandemia. Lo voy a mostrar Dice: 'hola wanda, ¿cómo estás? Mucho gusto, conduzco un programa en canal 13 todas las mañanas de 9 a 11 hora Argentina. ¿Podría algún día sacarte por skype para contar cómo están las cosas ahí? Gracias y beso".

Fue en ese momento que se dio cuenta que Wanda había visto su mensaje: "¿Sabés que lo vio boludo? ¡Para que vean que estoy trabajando!". Rápidamente, Nicole Neumann lo chicaneó: "Te iba a decir que por ahí había entrado al limbo de los mensajes de desconocidos que nunca lees... ¡pero te clavó el visto!".