Susana Giménez: nuevo video y complicaciones para regresar a Argentina

Susana Giménez celebró que le sacaron el yeso de su mano después de la dura caída en su chacra de Punta del Este, y desde Uruguay compartió un video en su cuenta de Instagram.

"Me sacaron el yeso!!!!! De a poco voy recuperando mi vida normal. Todavía hay movimientos que molestan. Cada tanto uso un pañuelo para descansar el codo, pero ya estoy muchísimo mejor. Gracias a todos los que se interesaron y me mandaron su saludo después de mi caída! Y por favor, si van a subir una escalera no lo hagan con pantuflas y las manos ocupadas", señaló la diva en el epígrafe de las imágenes.

Más allá de la alegría, se supo en las últimas horas que Susana intenta regresar a la Argentina pero que se le está complicando debido a las restricciones para el ingreso en el marco de la fuerte crisis sanitaria.

Su idea es atenderse del codo con el Dr. Alejandro Druetto pero deberá esperar hasta que las autoridades gubernamentales autoricen su vuelta.