El particular deseo de bienvenida que Luis Ventura le dedicó a Marcela Tauro

El destino volverá a juntar a dos grandes compañeros. Ayer se confirmó que Marcela Tauro se sumará al programa de Alejandro Fantino, tras renunciar a "Intrusos" luego de 17 años, e integrará equipo con un viejo conocido: Luis Ventura, quien cumple funciones como panelista.

Ante la noticia, el periodista dialogó con Clarín y expresó cómo se siente frente a la decisión que tomó Tauro de sumarse a "Fantino a la Tarde". "Está todo bien, yo no juego con el pan de una familia. Mi posición es la misma, pero el laburo es sagrado. Yo no siento nada. Vivo feliz con mi vida, mi familia y mi trabajo. Que Dios la ayude y a mí no me desampare", lanzó.

De esta forma Ventura, que tiene un archivo áspero con Tauro, "dio el visto bueno" para la periodista se sume al ciclo más visto de América: "Me lo preguntaron las autoridades de la empresa y la producción del programa, y yo estuve de acuerdo", confesó el periodista.

Recordemos que al circular la posibilidad de que Tauro se fuera del ciclo de espectáculos que lidera Jorge Rial, Ventura había dicho que "uno convive con gente al lado y no espera que te meta la puñalada" y sumó que Marcela probaría lo que le pasó a él hace seis años. Esto despertó la rçapida respuesta de la panelista: "Mi salida no se asemeja a la de él. No tienen nada que ver las situaciones" y sumó: "Fui muy amiga de él. Ha sido muy buen compañero, además. No puedo decir nada, en algún momento pasará e iremos a tomar un café".