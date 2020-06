Se le salió el relleno: Thalía y el vestido rojo más corto de todos

View this post on Instagram

A most beautiful combo! u2764ufe0f#THALIAxMotives #THALIAred #lipstick ud83dudc84 and VIVA Eye u0026amp; Cheek Palette! ud83dudc83ud83cudffcud83dude18 @motivescosmetics @lorenridinger ud83cudf34ud83eudda9 u27a1ufe0f ORDER in US: https://bit.ly/2zJtiOR u27a1ufe0f ORDER GLOBAL: https://bit.ly/2WzF4TI . . . #vivalavida #viva #palette #vivalavidapalette #vivapalette #motivescosmetics #makeup #beauty #belleza #makeuppalette #paleta #maquillaje