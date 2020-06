Cabello naranja y bellísima: Mira a la recepcionista de “Betty la fea” a sus 43 años

View this post on Instagram

El diu0301a de hoy quiero hablar con este #tbt de la libertad de ser, de darle profundidad a nuestra vida, yo no soy mi profesiou0301n, mis amigos, mi historia, yo soy humanidad y eso es putamente importante para mi.ud83dudda4u2600ufe0f Que es lo mau0301s putamente importante para ti en esta vida?? ud83dudd1bud83dudcac. Visiten mi nueva pau0301gina, donde voy a tener sorpresas para todos ustedes. ud83cudf81. Los quieru2764ufe0f @byestefaniagomezactriz ud83dudd19 #sinfiltrosolomng