¡Picantes! Duro cruce entre Jorge Lanata y Malena Pichot

No es la primera vez que Jorge Lanata y Malena Pichot protagonizan un escándalo mediático. Recordemos que en 2018 el periodista atacó a la actriz en una columna sobre los reclamos femeninos y la tildó de ser una mujer poco inteligente.

La semana pasada la comediante criticó al conductor de "Periodismo para todos" por el monólogo en el que trató de explicar la realidad política de Argentina con muñecos. "No sé puede creer el guión de Lanata. Que depresión" tuiteó por aquél entonces Pichot.

Esto salió en la tele. No se respetan ni a ellos mismos pic.twitter.com/FfaBhtjKX9 — malena pichot (@malepichot) June 15, 2020

Al parecer Lanata se enteró de lo que la actriz escribió en la red del pajarito y no se lo dejó pasar. Sin contextualizar ni explicar a fondo, el comunicador planteó anoche que hay "presos de la cuarentena". Es por eso que puso una reja de juguete y expresó que una de esas personas afirmaban "vergüenza es Malena Pichot".

La comediante no entendió los dichos y a los minutos publicó en Twitter: "¿Lanata acaba de decir que me quejo porque estoy presa? Supongo que había un chiste o un bardeo en eso peeeeero no entendí. Nunca entiendo sus chistes así que tiene lógica”.

Sin quedarse conforme le dio al conductor donde más le duele: el rating. "Lanata me bardea en su programa y me avisa mi tía porque todos los demás están viendo Bake Off", escribió filosa Pichot.