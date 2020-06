El "pedo" de Thalía que es furor en las redes

El nuevo single de Thalía titulado "Es un pedo" va creciendo en popularidad en redes sociiales. El tema pertenece al álbum infantil Viva Kids Vol 2, que contiene 15 canciones y se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música.

"Esta es mi venganza, se lo van a tragar, Fue tan silencioso, no hubo tiempo de escapar. Les pican los ojitos, se quieren güacarear. Este gas no se puede negar. Salió de un cuerpo de este lugar. Calladito me voy a quedar, porque el que lo huele es el que lo trae atrás", reza la letra del escatológico tema de la artista que se hizo viral en las redes sociales.

En el nuevo disco de línea juvenil, Thalía contó con la colaboración de su hija Sabrina de (12) y su hijo Mateo (8) , de quienes se inspiró para escribir temas sobre diversas vivencias comunes entre los chicos.

Cabe destacar que, recientemente, la revista People en español incluyó a la también actriz en la lista de los 10 mexicanos más influyentes en la industria del entretenimiento y su labor activa en las redes sociales, su gran trayectoria y su música, le valieron de más de 16 millones de seguidores, por lo que su contenido se difunde rápidamente entre sus fanáticos, como sucedió en este caso.