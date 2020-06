¡Impactante! La publicidad callejera de "Black Mirror" de la que todos hablan

Cuando la realidad supera la ficción. Ya pasó más de un año del estreno de la última temporada de "Black Mirror", la exitosa serie original de Netflix que aborda de manera crítica la relación del hombre con la tecnología.

"Por el momento no sé qué interés habría para historias sobre sociedades desmoronándose, así que no estoy trabajando en nada de eso", aseguraba su creador, Charlie Brooker, dando a entender que no habría chances para una sexta temporada.

Pero el contexto de pandemia mundial, aislamiento obligatorio, crisis económica, desempleo y violentas manifestaciones en Estados Unidos, fue el disparador para una ingeniosa campaña publicitaria. El cartel está representado por un espejo con la leyenda "Black Mirror. Sexta temporada. Vive ahora, en todas partes".

Esta promo de Black Mirror es simplemente brutal. pic.twitter.com/MoGrZFuwLE — Juan Manuel Toribio (@Juanma_Toribio) June 1, 2020

Queda claro que durante este 2020 será muy difícil crear episodios más impactantes que la propia realidad que vivimos. Y es que la sexta temporada de la serie ya está estrenada en todo el mundo, sin que nadie lo supiera. Se llama realidad.