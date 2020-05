¡No todo es Netflix! Lo que llega a HBO y HBO Go en junio

El periodo de aislamiento en Argentina se prolongó más de lo estimado, y las opciones de entretenimiento para permanecer en casa no paran de llegar. Ayer fueron publicadas las novedades que Netflix tiene preparadas para junio; ahora le toca el turno a HBO y HBO GO.

Series

Veronica Mars

La cuarta temporada llega a 14 años de la cancelación de la serie original y a cinco años del estreno de la película. En la ficticia comunidad de Neptuno, los ricos y poderosos hacen las reglas y buscan guardar sus sucios secretos. Desafortunadamente para ellos, Veronica Mars resolverá los misterios no importa quién esté detrás.

Disponible a partir del 5 de junio.

Trackers

La nueva propuesta de la cadena es un thriller de acción adaptado de la novela del internacional escritor Deon Meyer. La serie ambientada en Sudáfrica entrelaza hábilmente tres hilos de historia centradas en Ciudad del Cabo: el contrabando de diamantes, la CIA y un complot terrorista internacional.

Disponible a partir del 5 de junio.

I may destroy you

La actriz británica Michaela Coel vuelve la televisión con una provocativa nueva serie que explora el tema del consentimiento sexual en la vida contemporánea. La historia es protagonizada por Arabella Essiuedu, una joven escritora despreocupada que, luego de que un texto suyo se volviera viral, es proclamada la "voz de su generación". Esta nueva fama la lleva a tener un importante contrato literario y mucha presión.

Coprudcción entre BBC y HBO está escrita, dirigida, protagonizada y producida por Michaela Coel.

Disponible a partir del 15 de junio.

Perry Mason

El personaje creado por Erle Stanley Gardner, que apareció en 80 novelas policíacas, protagonizó tres series de televisión, seis películas, una radionovela y 30 TV movies vuelve a la pantalla para contarnos sus orígenes, años antes de convertirse en el abogado que popularizó Raymond Burr en CBS.

La acción nos lleva hasta Los Ángeles en 1932, donde conoceremos al mítico personaje cuando aún era un investigador privado, en una ciudad que empieza a resurgir con la preparación de las infraestructuras para los juegos olímpicos, la industria del cine y la producción de petróleo, mientras el resto del país intenta recuperarse de los estragos de la Gran Depresión del 29.

Disponible a partir del 21 de junio.

I’ll be gone in the dark

Basado en la obra de la escritora Michelle McNamara, expone la investigación sobre el depredador llamado "el asesino de Golden State".

Aterrorizando en California a finales de los años 70 y comienzo de los 80, el asesino es responsable de 50 invasiones residenciales con violaciones sexuales y 12 asesinatos. El documental da voz a los sobrevivientes y sus familiares, documentando una era en la cual los crímenes sexuales, a menudo, eran desestimados o encubiertos por temor.

Disponible a partir del 28 de junio.

I know this much is true

Basada en un libro del mismo nombre escrito por Wally Lamb, la miniserie cuenta la historia de Thomas, quien sufre de esquizofrenia paranoide. Su situación empeora cada día debido al estrés que le causa ver y leer las noticias sobre la Guerra del Golfo. En algún momento las cosas se salen de control y termina internarlo en un centro de salud.

Su hermano gemelo, Dominick, quien siempre ha cargado con la responsabilidad de cuidarlo, intenta hacer lo posible para sacarlo de allí,

Mark Ruffalo tuvo que vivir una de las experiencias más duras, pero más enriquecedoras de su carrera. No solo por el reto de meterse en la piel de dos hermanos gemelos muy diferentes entre sí psicológicamente, sino por las dificultades prácticas y tecnológicas de filmar las escenas.

Disponible a partir del 14 de junio.

Insecure

Ha pasado año y medio desde que vimos el último episodio de Insecure, pero la larga espera está a punto de terminar. En estos diez nuevos episodios, la serie retoma su relato donde lo dejó, con Issa intentando arriesgándose a hacer un trabajo por cuenta propia que la llene de verdad, Molly en una relación romántica en serio por primera vez en su vida y Tiffany reclamando su vida social ahora que tiene un bebé.

Disponible a partir del 14 de junio

Hard / Primera Temporada

La primera temporada de la nueva comedia brasilera llega bajo la dirección general de Rodrigo Meirelles y protagonizada por Natália Lage. La serie es una adaptación de la comedia francesa homónima, y estará dividida en tres temporadas con 6 episodios de 30 minutos cada una.

Sofia es una tranquila ama de casa que hereda una compañía de filmes pornográficos luego de que su esposo muriera repentinamente. ¿Qué ha de hacer? Si decide llevar la compañía, deberá reevaluar algunos de sus valores.

Disponible a partir del 21 de junio.

Atlanta´s missing and murdered

Entre 1979 y 1981, al menos 30 niños fueron asesinados en una serie de crímenes que aterrorizaron a la ciudad de Atlanta. Pero estos asesinatos de niños negros, que a menudo provenían de familias de clase baja, nunca fueron resueltos.

Disponible a partir del 8 de junio

Películas (los sábados por HBO y HBO GO)

It capítulo 2 (6 de Junio)

Green Book (6 de Junio)

Destrucción (13 de junio)

Angry Birds 2 (20 de junio)

De noche con Kate (27 de junio).

Documentales

Bully, Coward, victim: the story of Roy Cohn Project (23 de Junio)

Trashood (30 de Junio).