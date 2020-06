Sin filtro: Lanata trató de bolu... a los fans de Bake Off

Hace unos días, Jorge Lanata aseguró que el reality de repostería Bake Off Argentina le gana en rating a Periodismo Para todos, porque "los trolls K apoyan un programa de tortas".

El programa conducido por Paula Chaves quedó en medio de la tensión mediática cuando se rumoreó que Samanta Casais, una de sus cuatro finalistas, no es una cocinera amateur sino que años atrás se dedicó a la pastelería de manera profesional.

"No tengo ningún interés en lo que va a comentar (Marina) Calabró. Sé que me van a seguir ganando (en rating). Me deprime un poco que a la gente le interese más ver cómo se hace un Rogel que enterarse qué pasa con la pandemia y la política", lanzó Lanata en su programa de radio.

"Para mí los realities son impecables, impolutos, transparentes, insospechados...", aseguró con ironía Marina. A lo que Lanata respondió fulminante:"Mire, yo la acompaño en todo menos en lo que acaba de decir. Viene bien para que los boludos que lo ven se den cuenta de que los realities están todos arreglados".