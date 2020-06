Al estilo Reina Isabel: La foto de Belinda de la que todos hablan

La cantante y actriz española- mexicana de 30 años, Belinda, sigue deslumbrando a sus fanáticos con cada nuevo look presentado en el concurso de talento más visto de la televisión azteca. La intérprete de "Flamenkito" ya había sorprendido a sus seguidores hace unos días.

Por otra parte Belipop realizó un duro descargó contra uno de los coaches y compañero suyo en el exitoso programa. Se trata del cantante Ricardo Montaner quien generó el malestar de la joven artista.

Tras ser bloqueada por Montaner y no poder reclutar a uno de los participantes reveló lo siguiente: "Iba a usar su bloqueo con Nodal y lo acaba de usar conmigo. Entonces no creas todo lo que dice Ricardo. No todo lo que brilla es oro, quiero que lo sepas" .

Hace unas horas Belinda compartió unas nuevas fotografías de ella con su look al estilo Reina Isabel. Con una corona dorada y un vestido de encaje negro la latina mostró toda su elegancia.