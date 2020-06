¡Sorpresa! Luciana Salazar habló de lo que más le atrae de los hombres

Luciana Salazar hizo su esperado debut en "Polémica en el bar" este lunes 15 de junio. La mediática había firmado contrato para sumarse en abril, pero todo se puso en pausa unos debido a la crisis sanitaria que afecta al país.

En la emisión de este martes, la popular modelo compartió la mesa de debate con Chiche Gelblung, Horacio Cabak, Jey Mammon y Adrián Cormillot.

Durante el programa charlaron sobre sus preferencias a la hora de elegir una pareja: "Me gustan los intelectuales. En realidad, me seduce el hombre inteligente. Me gusta la cabeza...". Luego, admitió que cuando era más joven le gustaba más el físico, pero con el paso de los años sus gustos fueron cambiando.

"Me gusta poder tener un buen diálogo con la persona que tengo al lado... me gusta preguntarle, me gusta aprender de esa persona", afirmó.

Desde hace tiempo Salazar prefiere estar soltera. Su última pareja conocida fue el economista Martín Redrado, con quien tuvo varias idas y vueltas durante años.

Cuando le preguntaron si se daba cuenta cuando los hombres la “chamuyaban”, Luciana contestó: "Sí, lo que me pasa ahora es que muchos hombres, que saben que me gusta ese perfil intelectual y político, quieren hacerme creer que están dentro de ese palo y me dicen conozco a tal político...".

Además, la modelo admitió: "Hay personas que no me entraron por la vista, pero después me comieron la cabeza", declaró, reservando la identidad del hombre.