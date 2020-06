Quique Sacco confesó cómo salió su test tras el positivo de Vidal

María Eugenia Vidal recibió un resultado positivo en su test de Covid-19, y ahora es su pareja, Enrique “Quique” Sacco también confirmó el mismo resultado.

La noticia la dio en su nuevo programa de radio "De Lado a Lado" (AM Radio del Plata). "Ayer me sometí a un hisopado y hace instantes me dieron el resultado. Es diagnóstico COVID-19 positivo, por lo cual se estarán tomando todos los recaudos pertinentes en la radio”, anunció el periodista deportivo.

“Si bien soy asintomático, estoy obligado a realizar el reposo y la cuarentena. Estoy bien, normal y tranquilo. No he tenido fiebre", comentó Sacco.

El periodista agradeció a todos los que se preocuparon. “Quiero agradecerles de manera infinita a todos por sus mensajes de apoyo. Le agradezco a todos los que se preocuparon por María Eugenia”, indicó.

Y finalizó: “Estamos en una situación de pico, nadie está exento. Hay que cuidarse mucho. Estamos en un pico complicado”.