¡Preocupación! Silvina y Vanina Escudero confirmaron la peor noticia

Silvina y Vanina Escudero atraviesan un dificil momento dado que tuvieron que cerrar la escuela de danza que habían abierto en 2014. "La realidad es que Danzas Escudero quebró", comentó Silvina durante una charla en "Confrontados".

A causa de la pandemia y dado que las clases de baile se daban de forma presencial, las hermanas suspendieron la actividad siguiendo los protocolos dispuestos por el gobierno, pero tenían la idea de retomarla a corto o mediano plazo.

"Cuando todo esto empezó, Danzas Escudero cerró. Fue el 10 de marzo, si no me equivoco, cuando empezó la cuarentena que no era obligatoria y el presidente dijo ' traten de quedarse en sus casas'", declaró Silvina.

"Obviamente, al ser una escuela y tener muchos alumnos juntos sí o sí para las clases, con Vanina, decidimos cerrarla. Estuvimos muy mal el primer mes, tratando de hablar con la locataria del lugar... Pero la realidad es que no la pudimos sostener. Ya son más de tres meses que la escuela está cerrada, y la realidad es que Danzas Escudero quebró", apuntó la morocha.

Optimista, Escudero agregó: "Quiera Dios que cuando esto termine podamos reabrir en el mismo lugar. O en otro. Danzas Escudero tenía un lugar muy espacioso en pleno Martínez, con muchísimas metros cuadrados, y se nos hizo insostenible".

Recordemos que a comienzos de abril Silvina ya había dado detalles sobre la difícil situación que estaban atravesando con su escuela de danza. "Estamos muy angustiadas. Nuestra escuela es gigante. Mis empleados, el alquiler... es imposible de pagar. Si vamos al mejor de los casos, ¿cómo pago retroactivo en seis meses el alquiler?", contó la bailarina en Tarde pero temprano (Net TV), afirmando que su establecimiento sí o sí se mantiene con la cuota de sus alumnos.

"La realidad es que estoy muy abocada a Danzas Escudero para ver qué podemos hacer para salvarlo. Es imposible, no sabemos de qué manera vamos a poder remontar todo esto, los sueldos, el alquiler. Hoy lo que me pasa a mí le está pasando a todos los dueños de PyMES", aseguró la morocha en otra entrevista para revista Pronto.