Oscar González Oro destruyó a Alberto Fernández con un fuerte concepto

En el pase de sus programas en Rivadavia AM 630, Oscar "Negro" González Oro charló con Baby Etchecopar y lanzó una fuerte crítica a la gestión de Alberto Fernández.

"No cambió nada, nada", arrancó indignado. Y luego completó dolido: "Le dije que me siento defraudado, siento que me mintieron a mí, no al país. A mí me mintieron. Me defraudaron en seis meses, un récord”.

Etchecopar completó con ironía: "Yo cuando te escuchaba pensaba: ‘¿Este hombre le cree todavía?' Pero escuchame una cosa: si se veía... ¿Sabés qué pasa? Yo creo que Alberto puede ser un gran tipo, pero si vos echás una gota de agua pura adentro del agua podrida, se transforma en agua podrida". Ante su picante afirmación, El Negro le dio el visto bueno y dijo "si señor".