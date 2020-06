Con minivestido: La foto de Kylie Jenner de la que todos hablan

La influencer y socialité estadounidense 22 años, Kylie Jenner, no viene pasando buenos momentos en su vida. Tras dos escándalos de distinta índole donde fue relacionado su nombre, fuentes cercanas revelan que se encuentra preocupada y triste.

La menor del clan Kardashian fue primero removida de la privilegiada lista de multimillonarios de Forbes, revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas. Luego fue vista a la salida de un boliche del brazo de su amigo Fai Fhadra. La foto publicado por el medio británico Daily Mail generó mucho revuelo por la falta de tapabocas de la mediática y el no cumplimiento de la distancia social.

Volviendo al mundo de las redes sociales donde Kylie Jenner se mueve como pez en el agua, en las últimas horas la modelo publicó dos imágenes donde se la puede ver luciendo un minivestido de diseño color azul de una reconocida marca de ropa junto a medias de lycra negras.

Además en la viral pic Kylie luce su clásico dúo color en el cabello y un make up no make up, ambos son tendencia de moda en la actualidad. La empresaria se ve muy bien sin Travis Scott.