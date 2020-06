Disney+ revela escena eliminada de 'Avengers: Endgame' que cambiaría el destino del supervillano Thanos

A finales de marzo se estrenó en Reino Unido el servicio de 'streaming' Disney+ y sus usuarios han tenido acceso a material inédito de algunas de las producciones de su catálogo, entre ellas de la popular película de superhéroes 'Avengers: Endgame'.

El diario The Independent aseguró en un artículo este lunes que en la versión de esa cinta que se ofrece en la plataforma se incluye una secuencia extra de un diálogo que sostiene La Ancestral —mentora del Doctor Strange— y Hulk, cuando este último le pide que le entregue la gema del tiempo.

En el segmento eliminado, la hechicera le confiesa al hombre verde que usó la piedra para ver más allá de su propia muerte y le revela que el chasquido destructivo de Thanos, que se supone aniquiló a la mitad del universo, en realidad no le provocó la muerte a nadie. Todos los que se desvanecieron solo fueron "borrados de la existencia" y fue eso lo que hizo posible su resurrección posterior.

Bajo este supuesto resulta lógico que la Viuda Negra y Gamora no regresaran a la vida —ya que murieron por causas ajenas al poder de las gemas— luego de que Tony Stark usara el guante para revertir lo provocado por el titán. Además, confirmaría que el villano sigue vivo y abre la posibilidad de su regreso al universo cinematográfico de Marvel.

La popularidad de Thanos dentro de los fanáticos del género y la gran acogida del personaje en las películas hacen factible su reaparición. Al respecto, el portal We Got This Covered aseguró hace poco que Marvel tiene planes de incluir en sus próximas producciones a miembros de la familia del titán, entro ellos a su hijo Thane y a su hermano Starfox, quienes podrían jugar un papel clave en ese propósito.

