De Brito destruyó a las mujeres que lo denunciaron con filosos posteos

Ángel de Brito y su programa LAM recibieron una denuncia de la Asociación de Abogadas Feministas -una organización que trabaja articuladamente con el colectivo de Actrices Argentinas y la Red de Psicologxs Feministas- por violencia mediática y simbólica hacia Thelma Fardin a raíz de la entrevista en la que Fernando Burlando habló de su causa por abuso sexual con Juan Darthés.

A través de las redes, el conductor salió con los tapones de punta a través de una serie de tuits: “Otra vez, ¿la culpa es de los medios? En ningún momento cuestioné en mi espacio periodístico a @soythelmafardin ni su relato. En el que creo, y lo dije en repetidas oportunidades”.

Y luego agregó filoso: “Mientras ustedes trabajaban con acosadores y abusadores sexuales, yo hace 20 años que entrevisto y les doy espacio a las victimas. Esta semana a Miss Bolivia, Mónica Fernández (caso Teto Medina) y Daniela Cortés (jugador de Boca)”-

En un tono más incisivo, sacó a relucir la falta de empatía del colectivo hacia Natacha Jait y Beatriz Salomón: “Ubíquense y no sean selectivas. A @NatachaJaitt la ignoraron. No las escuché tampoco a ninguna referirse a Beatriz Salomon, y cerraron el pico frente a quienes le arruinaron la vida. Dejen la demagogia virtual, y apunten a los victimarios reales, no a los medios”.