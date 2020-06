Muy emotivo: Floppy Tesouro abrió su corazón y se quebró

Floppy Tesouro fue una de las invitadas de lujo anoche en "PH. Podemos hablar" junto a la diva Moria Casán, el conductor Leandro Chino Leunis y el periodista Paulo Kablan.

Floppy dio un paso al frente cuando el conductor preguntó si alguno había tenido alguna conexión con el más allá. Fue en ese momento que la modelo comenzó su relato: "Tiene que ver con mi abuela materna, que no la conocí porque falleció cuando mi mamá tenía 12 años, pero siento que la conozco por todo lo que mi mamá me contó, y la tengo muy presente como si la hubiese conocido realmente".

La actriz recordó que durante la temporada teatral en Carlos Paz sentía que antes de salir a escena su abuela le daba fuerzas para no sentir nervios. "Yo sentía que mi abuela cuando estaba entrando, me decía: 'Dale, vos podés', y como que me nalgueaba, pero sentía que ella me estaba diciendo: 'te va a ir todo bien, fuerza Floppy'".

Las lagrimas en sus ojos no tardaron en aparecer al recordar el emotivo momento y además al develar que su madre no estaba al tanto de esta conexión, y como ella afirmó, seguramente estaría llorando también detrás de la pantalla.

Otro momento sensible durante la emisión para Floppy fue cuando el conductor le preguntó si extrañaba el abrazo de alguien y ella inmediatamente recordó a su prima que falleció con tan solo 37 años.