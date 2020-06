Exclusivo: Moria Casán reveló detalles de su casamiento con Humberto Poidomani

Moria Casán fue anoche una de las invitadas de lujo del programa que ya es un clásico de los sábados en la noche por la pantalla chica argentina. Junto a ella se hicieron presentes también el conductor Leandro Chino Leunis, la modelo Floppy Tesouro y el periodista Paulo Kablan.

Moria dio un paso al frente cuando Kusnetzoff preguntó quiénes habían pedido o le pidieron matrimonio. En ese momento fue que "la One" abrió su corazón y contó detalles de su reciente matrimonio con el artista plástico Humberto Poidomani.

"Con este anillo de titanium y oro blanco, me casé con un señor que se dedica a las artes, que fue el dueño de la noche porteña durante los 70, Humberto Poidomani", comenzó relatando la diva.

Moria conoció al artista en un restaurante y fue Graciela Borges quien los presentó. "La Borges me dice: 'Dice mi amigo que vos le encantás porque sos la única mujer que él conoce durante años, aunque no vive acá, que hace, dice y siente siempre lo mismo", comentó.

El casamiento se realizó en una terraza de unos amigos en Italia y la fiesta estuvo llena de gente del arte que Moria no conocía, lo cual a ella, le encantó. Y según detalló, era gente "divina". “Yo me casé un sábado y el domingo me volví para la Argentina. ¡Me casé y me separé!”, comentó entre risas.

Los testigos de esta unión fueron su asistente personal Galo Sotto y la psicóloga argentina que reside en Florencia, Cristina Canzio.

El conductor indagó sobre si estaba enamorada, a lo que ella respondió: "Yo tuve admiración por los tres hombres que fueron de mi vida: Carlos Sexton con el cual tuve una relación por muchos años, el padre de mi hija que me partió la cabeza por su cultura, y Poidomani es todo lo que está bien, nos orgas... con la literatura, él me habla y yo me toco".