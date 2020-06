Toby Deltín presentó "El virus", primer single de su disco solista

View this post on Instagram

ud83dudef8 EL VIRUS ud83dudef8 1. Microorganismo compuesto de material genu00e9tico protegido por un envoltorio proteico, que causa diversas enfermedades introduciu00e9ndose como paru00e1sito en una cu00e9lula para reproducirse en ella. . 2. Programa de computadora confeccionado en el anonimato que tiene la capacidad de reproducirse y transmitirse independientemente de la voluntad del operador y que causa alteraciones mu00e1s o menos graves en el funcionamiento de la computadora. . 3. El amor de forma romu00e1ntica. . 4. El CAPITALISMO de-forma. . ud83dudef8 VIERNES 12 00HS en todas las plataformas. . ud83dudef8 Feat. @elprincipeidiota ud83dudef8 @geradabundo Bass player ud83dudef8 Arte x @anaclara.arte ud83dudef8 @faderdigital Distribuye . ud83dudef8 Mezcla y Master @estudioparamo