Esperanza mundial: Hay posibilidad de que Nairobi vuelva a La Casa de Papel

Luego de haber tenido a los fanáticos en shock por la posibilidad de la partida de “Nairobi” al final de la tercera temporada, la cuarta temporada de La Casa de Papel dejó el amargo sin sabor de la salida de uno de los personajes más queridos, interpretado magistralmente por Alba Flores.

Todavía Netflix no ha confirmado la quinta temporada, pero la misma es dada como casi un hecho seguro, pues se han difundido rumores de que las grabaciones están por comenzar y la historia de “la banda del profesor” aún da mucha tela para cortar.

Al hablar sobre la despedida de su personaje, Alba Flores dijo que “Nairobi” tuvo un final muy cruel pero necesario. Ahora, bien, además de eso, abrió esperanzas es que el personaje no haya dado un adiós definitivo sino que, igual que otros que ya perdieron la vida, podría volver a aparecer.

No me extrañaría. ‘La Casa de Papel’ lo ha hecho con varios personajes, como Oslo, que no hablaba y volvió a aparecer en la última temporada. Así que no sería nada raro”, dijo Alba.