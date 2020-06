El particular posteo que compartió Marcelo Tinelli por la muerte de Pau Donés

Marcelo Tinelli siempre hace eco en sus redes sociales de los asuntos más importantes que ocurren en Argentina y en el mundo. Por eso no quiso pasar por alto la triste noticia del fallecimiento de Pau Donés, el cantante español y líder del grupo Jarabe de Palo, quien falleció este martes tras luchar contra el cáncer por más de cinco años.

Primero el conductor se mostró conmovido al retuitear un mensajes del intérprete uruguayo Jorge Drexler.

"Viviste, como el que sabe, de espaldas a los halagos, bebiendo de un solo trago todo el frasco de jarabe! #adiósPauDonés (Querido hermano, compañero de tantas y tantas. Te adoro. Te echaré tanto de menos...!)", decía el mensaje que el conductor de Showmatch compartió, sumándole el hashtag #Hasta SiemprePau.

Luego, decidió publicar un particular video protagonizado por el lider de Jaraba de palo sumándole unas emotivas palabras. "Me desperté pensando en Pau Dones. Y se lo extraña. Y miraba este vídeo, poco antes de morir, ya más flaco. Y veía la finitud de la vida. Y sentía que peleamos por tantas cosas que no tienen importancia. Por siempre @jarabeoficial".