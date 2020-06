La confesión íntima de Nicole Neumann sobre los disfraces: ¿cuáles son los más efectivos?

Nicole Neumann decidió relajarse durante su salida en "Nosotros a la mañana" (El Trece) luego de un nuevo cruce con su ex marido, Fabián Cubero, luego de desmentir que rompió el aislamiento y que fue multada por el barrio privado en el que vive.

Durante su charla, la panelista reveló que tiene un perchero con disfraces de distintos personajes de Disney que pertenecen a sus tres hijas. Rápidamente, sus compañeros de programa le preguntaron si ella tiene un "perchero propio" con indumentaria específica que esté dedicada al aspecto más lúdico de las relaciones íntimas.

La modelo reveló que, efectivamente, tiene trajes destinados a esos momentos especiales. "Tengo, Tomi, tengo. El más lindo que tuve era de Cupido, o Cupida", explicó, indicando también que el mismo llevaba "corazoncitos de plush".

A pesar de su predisposición, Nicole se mostró reacia a que los hombres también lleven puesto un disfraz en la cama. "No, no. Creo que me agarra un ataque de risa", declaróy aconsejó a sus compañeras, Andrea Campbell y Sandra Borghi, que "el body no falla".