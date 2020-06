La China Suárez habló del video filtrado en el que discute con Vicuña

Eugenia "La China" Suárez y Benjamín Vicuña fueron protagonistas involuntarios de un polémico video que no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

Fue sobre un momento en el que se los escucha discutir de fondo en medio de una transmisión en vivo que realizó Bautista, el hijo del actor y Pampita, durante el cumpleaños de su hermano Beltrán.

La familia ensamblada estaba prendiendo leña y Vicuña le advierte a la China, al escuchar una frase que no se distingue que estaba saliendo en vivo: “Nos está viendo todo el mundo”. Molesta, Suárez le contesta de forma tajante: “Peor es cómo me contestaste vos”. Mientras, Bautista les explica: “No me está viendo nadie”.

Las imágenes que quedaron registradas en la grabación tomaron repercusión en la virtualidad y en los medios. En tanto, la actriz, en medio de este polémico momento de tensión que circuló, compartió una dulce postal familiar en Instagram.

"Otoño en amor", expresó en una imagen junto a sus hijas Rufina y Magnolia.