De Brito destrozó a Vicuña y la China tras el video filtrado

La China Suárez y Benjamín Vicuña son protagonistas de un polémico video que se viralizó en las redes. Lo llamativo es el hecho de que quien captó las imágenes durante un live en su cuenta de Instagram fue Bautista, el hijo del actor y Pampita, durante el cumpleaños de su hermano Beltrán.

La familia ensamblada estaba prendiendo leña y Vicuña le advierte a la China:"A ver, esto es así". Molesta, Suárez le contesta de forma tajante: “Peor es cómo me contestaste vos”. Mientras Bautista acota mirando a su celular: “No me está viendo nadie”.

Ángel de Brito comentó filoso en su programa radial El Espectador: “Se subió a las redes un video en el que Vicuña discutía con su actual mujer, una discusión doméstica que le puede pasar a cualquiera. Ahí los ves menos poéticos que en las redes, se los vio más humanos porque viste que Benjamín siempre escribe poesía en Instagram. Bautista es fanático de las redes y Pampita lo tiene bastante controlado. Se le filtró porque no estaba en la casa de ella. Le pasó al padre. Estos padres tan mediáticos y controladores de lo que se muestra caen en la trampa del live”.