Tinelli tiró tortazos a Lanata y el periodista respondió con misiles

Mientras Jorge Lanata cuestionó el domingo el accionar de Marcelo Tinelli en su apostolado de cuestionar al macrismo, cuando antes estuvo muy cerca del ex presidente, el conductor de ShowMatch decidió apoyar simultáneamente a Bake Off, el programa que ese emite en el mismo horario que el del periodista, pero en el principal canal rival: Telefe.

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, Lanata respondió a la venganza con una misil contundente: “Prefiero que Tinelli ponga Lanata es un hijo de puta. Poner lo de las tortas es una pelotudez. A Marcelo (Tinelli) lo conozco y lo he tratado mucho pero creo que nunca se lo llega a conocer, no lo digo de forma positiva. Siempre termina como sorprendiéndome y siempre me preguntó cómo es, qué quiere”.

Y agregó incisivo: “Me parece gracioso que después de todo lo que estuvo con Macri diga que lo escucharon y le mandaron la AFIP, por poco dijo que lo secuestraron. Marcelo no jodas, es como tonto poner esos tuits”.

Con respecto a la demora de Tinelli para volver al aire, y las dificultades del Bailando en el marco de la crisis sanitaria que azota al país, Lanata redobló su crítica lanzando el siguiente interrogante: "¿Cuál sería el problema de que Marcelo (Tinelli) haga Videomatch?, por ejemplo. Viene bajando hace rato su programa y no entiendo eso de hacer el mismo formato 20 años, pero si ahora no podés hacerlo además... hace otra cosa. La televisión no se adapta”.