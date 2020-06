Muy doloroso: La enfermedad por la que Thalía no puede tener más hijos

Por lo que se ve a través de las redes sociales y de todos sus videos, muchos podrían afirmar que la vida de Thalía es prácticamente perfecta… Y es que además de tener un matrimonio estable con el productor ejecutivo Tommy Mottola, la actriz y cantante goza además de belleza y éxito profesional.

Cada vez reinventándose y logrando más seguidores, pareciera que a Thalía no le faltara nada. Sin embargo, a diario tiene que vivir con una enfermedad que no solo le causa dolores terribles sino que además le prohíbe tener hijos.

Se trata de la enfermedad de Lyme, que es causada por la picadura de una garrapata y que además comprende entre sus síntomas muchos dolores y pesadez corporal.

“Algunos días me siento mejor que otros, algunos días me siento terrible y cuando tengo suerte, me siento completamente nueva. He aprendido a vivir mi vida ‘mente sobre la materia’ y no importa cómo me sienta, me levanto de la cama todas las mañanas y me meto en mi rutina. La disciplina es mi mejor amiga. El ejercicio, una dieta saludable, un estado de ánimo positivo, mantenerse enfocado y vivir una vida de gratitud son el mejor combo para sobrevivir viviendo con Lyme”, dijo Thalía a inicios de este año, cuando se compadeció con el cantante Justin Bieber que sufre el mismo mal.