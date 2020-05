¡Que buen flotador! Karol G con su foto más perfecta en una piscina

View this post on Instagram

Este viernes a las 9pm EST (Hora Miami) Mi primer concierto Live Streaming para todos ustedes por mi cuenta de YouTube y Facebook // Esta vez con Bud Light Seltzer Session ud83cudfb1 Preparen el microu0301fono, la pista de baile (sala, comedor o alcoba), los fresquitos y las preguntas que quieran hacerme ud83dudca1 Les aseguro que vamos a pasarla B R U T A L ud83dudd25 ud83cudfb8ud83eudd43 ud83cudfa4ud83dudc83ud83cudffe ud83eudd41 #Ad