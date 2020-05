Axel presentó a su hijo recién nacido: "El amor siempre triunfa"

View this post on Instagram

BIENVENIDO GREGORIO Llegaste cantando tus mas bellas melodu00edas. Sos la muestra mu00e1s hermosa y real que el amor siempre triunfa frente a cualquier obstu00e1culo. Sos la verdad de la uniu00f3n de nuestra familia, del amor tan inmenso que existe entre papu00e1 y mamu00e1, tus hermanas y hermano. Estoy inmensamente agradecido con la vida, por la compau00f1era que elegu00ed y me eligiu00f3 para compartir este camino, y que Gregorio nos eligiera como padre y madre. Aunque ahora somos 6, siempre somos uno.